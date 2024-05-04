THY basın müşavirinin lüks araçlı paylaşımı sosyal medyayı yıktı









Son günlerde Türkiye'de siyasilerin lüks harcamaları gündemi meşgul ederken, bu konuya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Audi A8 marka araç kiralama olayı da eklenmişti. Son olarak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün Miami Beach'ten Lamborghini marka bir aracın da yer aldığı görseli paylaşması ise dikkatleri çekti.Ülkemizde bir süredir siyasilerin lüks harcamaları konuşulurken, bu tür olaylar toplumda tartışmalara neden oluyor. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yaptığı ıstakoz paylaşımı, AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekerken Rolex saati takması gibi olaylar da benzer şekilde gündeme gelmişti. Son olarak ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Audi A8 marka araç kiralama olayı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Muhalefetin ve vatandaşların tepkilerine yol açan bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün Miami Beach'ten Lamborghini marka bir aracın da yer aldığı görseli paylaşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.İşte sosyal medyayı yıkan o paylaşım;Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 40 farklı şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2021'de THY’nin Aydın Çıldır Havalimanı’nda kurulu THY Uçuş Eğitim Havalimanı İşletme AŞ’de yönetim kurulu üyesi oldu.Üstün'ün eniştesi Mehmet Zahid Uzunlar da THY OPET'te Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bu bilgiler, İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sosyal medya paylaşımında yer aldı.Kıdık, paylaşımında Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliği sonrasında THY’nin Aydın Çıldır Havalimanı’nda kurulu THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ’de yönetim kurulu üyesi olduğunu ve Üstün'ün eniştesi Mehmet Zahid Uzunlar'ı da THY OPET'te Genel Müdür Yardımcısı yaptırdığını belirtti.