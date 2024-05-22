Paşinyan'dan radikal adım: 'Tarihi Ermenistan arayışını durdurmamız gerekiyor'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın halihazırda 29 bin 743 kilometrekare egemen topraklara sahip olduğunu belirterek, "Bu anavatanı bulduk" dedi.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Paşinyan, yönetim alanında büyük sorunlar yaşadıklarını ve gerçekçi bir Ermenistan vizyonu geliştiremediklerini kaydetti. Ermenistan'ın sosyal psikolojisinde yer alan en önemli konulardan birinin "kaybedilmiş Ermenistan arayışı" olduğunu vurgulayan Paşinyan, "Biz vatan içinde vatan arıyoruz. Şimdi bizim politik mesajımız şudur: Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor" dedi.





Paşinyan, anayasal reformlar ve Ermeni Kilisesi'nin şeffaflaşması konularında da açıklamalarda bulundu. Hükümetin kilise gelirlerinin vergilendirilmesi teklifinin ise kilise tarafından reddedildiğini belirtti.