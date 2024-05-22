Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan'dan radikal adım: 'Tarihi Ermenistan arayışını durdurmamız gerekiyor' /22 Mayıs 2024 22:24

Paşinyan'dan radikal adım: 'Tarihi Ermenistan arayışını durdurmamız gerekiyor'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın artık "tarihi Ermenistan" arayışını bırakması gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın halihazırda 29 bin 743 kilometrekare egemen topraklara sahip olduğunu belirterek, "Bu anavatanı bulduk" dedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Paşinyan, yönetim alanında büyük sorunlar yaşadıklarını ve gerçekçi bir Ermenistan vizyonu geliştiremediklerini kaydetti. Ermenistan'ın sosyal psikolojisinde yer alan en önemli konulardan birinin "kaybedilmiş Ermenistan arayışı" olduğunu vurgulayan Paşinyan, "Biz vatan içinde vatan arıyoruz. Şimdi bizim politik mesajımız şudur: Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor" dedi.

Paşinyan, anayasal reformlar ve Ermeni Kilisesi'nin şeffaflaşması konularında da açıklamalarda bulundu. Hükümetin kilise gelirlerinin vergilendirilmesi teklifinin ise kilise tarafından reddedildiğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paşinyan'dan radikal adım: 'Tarihi Ermenistan arayışını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:02:25