X (Twitter) AKP'nin istediğini yaptı!

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter), Türkiye'de temsilcilik açtı.







Gelişmeyi Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Temsilci atanmaması halinde X, bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.





NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu “X” Türkiye’de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye’de reklam yasağı getirilmişti.





Geçtiğimiz aylarda X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, “Hala ‘X’ Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde” diye konuşmuştu.