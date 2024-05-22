Erdoğan'a verilen süper yetkinin sebebi 'değişen savaş koşulları'ymış

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenlendi.







Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MKYK toplantısının girişinde kapsamlı bir değerlendirme yaptığını bu değerlendirmenin iç ve dış politikayla ilgili olduğunu vurguladı.





"DEĞİŞEN SAVAŞ KOŞULLARI..."



Ömer Çelik dikkatleri üzerine toplayan değişiklikle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Dün gece seferberlikle ilgili tüzük kaldırılıp yönetmenliğe çevrilince epey bir gündem oldu sosyal medyada. Ne oluyor diye. Esasında burada olağan bir gündem arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş teknolojileri, değişen savaş koşulları, etrafta değişen jeopolitik gelişmeler etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Bu tabii Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda el Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin katkısıyla gerçekleşiyor. Ama tabii burada bu seferberlik meselesinde stratejik olan esas şudur biliyorsunuz. Herhangi bir Allah göstermesin savaş durumunda bütün milli güç unsurların, bütün kurumlardaki ve sivil toplumdaki, bütün güç unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verecek ona onun emrine verilecek şekilde koordine edilmesi esastır. Yani bir Allah göstermesin bir savaş grubu olduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletimizin egemenlik haklarını ve güvenliğini sağlayacak şekilde bütün milli güç unsurları nasıl edilecektir 90'lı yılların koşullarında hayata geçmiş olan bu belge 6-7 kere küçük değişikliklere uğradı. Daha sonra teknik sebeplerle tüzüğün düzenleyici olmaktan çıkması, yönetmenliğin düzenleyici bir belge haline gelmesiyle de esasında 2011 yılından itibaren çeşitli kurum bütün bakanlıklardan, bütün kurum ve kuruluşlardan yani milli güç unsuru diyebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlama ve muhafaza etmeyle ilgili olarak değerlendirilebilecek herkesin görüşleri alındı.





Esasında daha önce bu değerlendirilecek daha deprem gündemi de girmiş oldu Tabii bu arada işte sizinle de sık sık paylaşıyoruz. Çok büyük değişiklikler oluyor dünyada, ülkelerin güvenliğinin korunmasıyla ilgili. Ama bu belge daha önceden çalışılmaya başlamıştı. Araya deprem gündemi de girdi. Şimdi bütün bu şeyler milli güç unsurları bir savaş durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi koruma misyonuna nasıl destek verecekler nasıl emrine girecek. Bu şekilde bütün kurumların ve görüşleri alındı. Bu görüşler arasındaki tenakuzlar giderildi. Yeni jeopolitik gelişmeler ışığında veya yeni teknolojik gelişmeler ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği için en üst düzeyde yapılması gerekenlerin koordinasyonu nedir? Buna karar verildi. Yönetmelik olarak yayınlandı. Yani olağan bir işlemdir, olağan bir şekilde güncellenmiştir. Herhangi bir özel konuya ya da özel gündeme dönük olarak bu adım atılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine dönük olarak bu belgenin olgunlaştırılmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle hayata geçm