Rus askeri Nijer'deki ABD üssüne yerleşti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Reuters’in Pentagon'dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rus askeri eğitmenleri ABD birliklerinin bulunduğu Nijer'deki 101 numaralı Hava Üssü'ne yerleşti.





Nisan ayında 100 Rus askeri eğitmen Nijer'e geldi. Bu hafta Nijer'in başkentinde Rus bayrağı göndere çekildi.





CNN'in haberine göre Ruslar, eski ABD hava üssünün topraklarında ayrı bir hangar kullanıyor. Reuters, bu nedenle Amerikan ve Rus birliklerinin kendilerini "çok yakın" bulduklarını belirtiyor. Adı açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, "Durum pek iyi değil, ancak kısa vadede yönetilebilir" dedi.

Ona göre Nijer yetkilileri, ABD yönetimine 60 kadar Rus askeri eğitmenin Nijer'de olacağını bildirdi. Amerikan tarafı, ABD ordusunun Ruslarla birlikte üsde olamayacağını açıkça belirtti.





Başkentten yaklaşık 920 km uzaklıkta bulunan Agadez şehrinde büyük bir ABD hava üssü bulunuyor ve diğer görevlerin yanı sıra, insanlı ve insansız gözlem uçuşları için de kullanılıyor.