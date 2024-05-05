Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta bomba paniği: 3 sinagog ve bir müze için ihbar yapıldı /05 Mayıs 2024 13:18

New York'ta bomba paniği: 3 sinagog ve bir müze için ihbar yapıldı

Brooklyn Heights ve Manhattan’da toplam 3 sinagog ile Brooklyn Müzesi’nde bomba olduğu yönünde yapılan ihbarların asılsız olduğu belirlendi.

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ABD’nin New York kentinde, 3 sinagog ve bir müzeye bomba ihbarı yapıldığı belirtildi. New York Polis Departmanı'nın (NYPD) açıklamasında, ihbarların asılsız çıktığı aktarıldı. 

Gazete Duvar'ın haberine göre Brooklyn Heights'ta 1, Manhattan’da 2 sinagog ile Brooklyn Müzesi’ne mail yoluyla bomba ihbarı yapıldığı belirtildi. İhbarın ardından polis, Brooklyn Heights'teki sinagogda yaklaşık 250 kişiyi tahliye ederken, incelemeler sonucu herhangi bir patlayıcı tespit edilmediği aktarıldı. Mail yoluyla ihbar yapanların kimliği henüz tespit edilemedi. 

New York Valisi Kathy Hochul, “Tehditlerin gerçek olmadığı tespit edilmiştir. Korku tohumları eken kişilere müsamaha göstermeyeceğiz. Sorumlular cezalandırılmalıdır” açıklamasında bulundu. Olayın, 'nefret suçu' olarak soruşturulduğu bildirildi. 
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