Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de gergin bekleyiş: Değişiklik için tarih belirlendi iddiası /05 Mayıs 2024 13:30

AKP'de gergin bekleyiş: Değişiklik için tarih belirlendi iddiası

Seçim yenilgisi sonrası gözler AKP'deki muhtemel değişikliğe çevrildi. Kadro değişiklikleri için kulislerde farklı tarihler dile getiriliyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Erdoğan'ın değişiklik yapacağı tarih belli oldu.

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Kulislere yansıyan haberlere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar ortağı Bahçeli ile bir sorun yaşamadığı belirtiliyor. Erdoğan, değişim için zamanı kendi belirleyecek.

Recep Tayyip Erdoğan, başarısız oldukları 31 Mart seçimlerinin ardından kabinede ve A Takımı'nda değişim gerçekleşeceği yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Bir değişim yapacaksak, bu değişim bizim belirlediğimiz şartlarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz. Bu tartışmalar yapılırken, tefrikaya düşmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmayacağız. Hepimiz bu davanın mensuplarıyız. Medya üzerinden konuşup, birbirinizi suçlar nitelikte davranmayın" dedi. Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aralarında bir sorun olmadığını da dile getirdi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Erdoğan, "değişim" beklentilerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçları, bir anlamda, biriken problemlerin gün yüzüne çıkmasıdır. Bu problemleri çözmek için teşhisi doğru yapmalıyız. ‘Teşhis, tedavinin yarısıdır’ ilkesi ile hareket edeceğiz. Tespitlerimizi de buna göre yapacağız. Hassas ve titiz davranacağız."

'BAHÇELİ İLE ARAMIZDA SORUN YOK'
"Cumhur İttifakı içinde sıkıntı var” söylentilerine değinen Erdoğan “Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı’nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik” dedi.
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