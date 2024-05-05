CHP'li vekilin 'uzun namlulu silah' paylaşımı ortalığı karıştırdı

CHP'li Murat Bakan endişe uyandıran iddiayı sosyal medya hesabından gündeme taşıdı. İddiaya göre polis ekipleri, İstanbul'da çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirmişti. Bakan, silahların fotoğraflarını da yayınlayarak AKP'den açıklama istedi.





Murat Bakan ilk paylaşımında, “Dün İstanbul’da ‘Yunus’ ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Bunun Türkiye’de ikamet eden farklı milliyetlerden milyonlarca düzensiz göçmen olduğu da düşünüldüğünde ulusal güvenliğimiz için nasıl bir risk oluşturabilir? Türkiye uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah ticaretinde de hem hedef ülke hem de silah rotası haline mi geldi? Silahların menşei nedir? Yarın İçişleri Bakanı @AliYerlikaya dan açıklama bekliyoruz?” ifadelerini kullandı.







Ancak ele geçirildiği iddia edilen silahlara ait fotoğraf TRT dizisine ait çıktı. Bu gelişmenin ardından yeni bir açıklama yapan CHP'li Bakan "Attığım twite ilişkin bilgi de polis kaynaklarından gelmişti şimdi İstanbul’dan polis kardeşlerimden yeni böyle bir bilgi geldi. Yunusların TRT Teşkilat dizisine ilişkin aracı durdurduğuna ve savcının silahların iade edin dediğine ilişkin konu ile ilgili bilgi tam olarak netleşince konuyu yeniden paylaşacağım." ifadelerini kullandı.



