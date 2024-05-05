Rusya’ya ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Zelensky dün akşamki konuşmasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk bölgesinde bir Rus Su-25 saldırı uçağını düşürdüğünü söyledi.





Zelensky, ayrıca Rusya'nın Ukrayna topraklarına, özellikle de Kharkov, Odessa ve Dnepropetrovsk bölgelerine yönelik yeni bir bombardıman dalgasını anlattı.





Zelensky, “son 24 saat içerisinde Rus ordusu sınır cephe boylarına ve enerji ve sanayi noktalarına çeşitli tiplerde sekiz füze ve 70'e yakın güdümlü bomba kullandı” ifadelerini kullandı.





Rusya tarafı düşürülen Su-25 savaş uçağı hakkında halen yorum yapmadı.





Rusya İçişleri Bakanlığı Ukrayna Devlet Başkanını arananlar listesine ekledi





Bu arada Rusya İçişleri Bakanlığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi arananlar listesine ekledi.





Rusya İçişleri Bakanlığı, bakanlığın veri tabanında yayınlanan bir bildiriye göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi arananlar listesine koydu.





Rus yetkililer daha önce Ukraynalı yetkilileri ve politikacıları arananlar listesine koymuştu. Aralık 2023'te Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürü, Eski Cumhurbaşkanı Viktor Proşenko ve diğer önde gelen isimler arananlar listesine eklenmişti.