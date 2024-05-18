Savcılık duyurdu: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 gözaltı daha!

“Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur.”





Kamuoyunun gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Son gözaltı kararıyla birlikte toplam sayı 8’e çıktı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrasında ortaya atılan iddialar çerçevesinde başlatılan ön soruşturma kapsamında, Kaplan soruşturmasından sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, müfettiş raporu sonrasında açığa alınmıştı. Ardından polis müdürlerinin evlerinde arama yapılmıştı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda üç emniyet müdürünün çığa alındığı süreç için "komplo" dedi. Hedefin Cumhur İttifakı ve Türkiye olduğunu söyleyen Bahçeli, "Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun" dedi. Bahçeli, "Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir" diye çağrıda bulundu.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı. Gece yarısı yapılan kritik zirvenin gündeminde, Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedeniyle Ankara emniyetinde açığa alınan polis müdürlerine ilişkin soruşturma olduğu öne sürüldü. Erdoğan'ın Kalın ve Tunç ile yaptığı toplantının ardından AKP Grup Toplantısında önemli açıklamalar yapması beklendiği de iddia edildi.Erdoğan, partisinin grup toplantısında "emniyetteki kriz", "kumpas" iddialarına ilişkin mesajlar verdi. "Kanunun dışına çıkan, hatası olan kim varsa hukuk zeminince hesabı soruyoruz" diyen Erdoğan, "Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucunda gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz" ifadelerini kullandı.