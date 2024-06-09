Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de seçimi Ali Koç kazandı /09 Haziran 2024 19:57

Fenerbahçe'de seçimi Ali Koç kazandı

Olağan seçimli genel kurulda resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım'ı geride bırakan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı oldu.

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Fenerbahçe'de resmi olmayan sonuçlara Ali Koç seçimi kazandı. Ali Koç, 3 yıl daha Fenerbahçe başkanlığı yapacak.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelip genel kurul üyelerini selamladı. 

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada "Sevgili Fenerbahçeliler; bugün kulübümüze yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları da bu harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. İyi ki Fenerbahçeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç.

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