Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında

Kongrede konuşan Ali Koç ise Aziz Yıldırım'a "tarihte son kez bu teklifi yapıyorum" diyerek Aziz Yıldırım'a canlı yayına çıkma teklifinde bulunmuştu.





Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.





Tarihi programın moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy üstleneceği belirtilmişti.





İddiaya göre Aziz Yıldırım'ın talebi üzerine programın moderatörü değişti. Ahmet Selim Kul, tarihi programın moderatörlüğünü üstlenecek.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım, yeni dönemde başkanlık için yarışıyor.Bugün başlayan genel kurul, yarın yapılacak olan oylama işlemleriyle sona erecek.Genel kurul öncesi, divan kurulu başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ile Vefa Küçük arasında gerçekleştirilmişti.El kaldırma usulüyle gerçekleştirilen oylama sonucunda Vefa Küçük'ün seçimi kazandığının belirtilmesi üzerine başkan adaylarından Aziz Yıldırım seçimde usulsüzlük olduğunu ifade ederek, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılan genel kurulu terk etmişti.Yıldırım, stadyumu terk etmesi üzerine kongre üyelerine yapmayı planladığı konuşmayı, yazılı olarak yayımlamak zorunda kalmıştı.Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım akşam 8 sıralarında, Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Ali Koç ve Aziz Yıldırım bu akşam saat 23.00'te Habertürk TV'de yayına çıkacak.Aziz Yıldırım ve ekibi Habertürk stüdyosuna geldi.Aziz Yıldırım'ın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Habertürk binasına geldi.Koç ve Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:Aziz Yıldırım: Şimdi ben neden geldim? Sayın Ali Koç konuşma yapmış. Son bölümünde enteresan çağrı söylemiş. Demiş ki, 'Bizim antiFener durumundan dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor, bunun için beraber mücadele edelim'. Bu isteği doğrultusunda konuşmak istedim. Kendisi geçmişten bahsetmeyeceğim diyor. Biz de bahsetmeyeceğiz, kapattık.Ali Koç: Siz devam edin, güçbirliği yapalım dedim ama geçmişi konuşmayalım demedim.Aziz Yıldırım: Siz gündüz konuşmanızda o ifadeyi kullandınız. 'Geçmişi kapattık. Ben başkan seçilirsem veya Aziz Bey seçilirse beraber yol yürüyelim'. Şimdi bu antilobiden ne kast ediyorsunuz? Ben ne kast ediyorum anlatalım.