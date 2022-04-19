Bakan Soylu açıkladı: Suriyeliler bayramda ülkelerine gidebilecek mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.







Süleyman Soylu, Suriyelilerin bayram ziyareti hakkında, "Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var" dedi. Bakan Soylu ayrıca, "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir" ifadelerini kullandı.







Sığınmacıların memleketlerine gideceklerini, bununla ilgili çalışma yapıldığını söyleyen Soylu, Suriyelilere vatandaşlık iddialarıyla ilgili, "2021 sonu itibarıyla geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir" dedi.