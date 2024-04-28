Onbinlerce kişi 'Başbakan İstifa' sloganları ile sokaklara indi





Kasım ayında yeni bir sol koalisyon hükümeti kurmayı başardı ve dört yıllık bir döneme daha başladı. Böylece Avrupa'nın en uzun süre görev yapan Sosyalist liderlerinden biri oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanan Sosyalist Parti destekçisi binlerce kişi, görevini bırakabileceğini söyleyen Başbakan Pedro Sanchez'e koltuğunda kalması için çağrıda bulundu.Başbakan Sanchez, eşi Begona Gomez'in 'yolsuzlukla' suçlanmasının ardından hükümeti yönetmeye devam edip etmemeye karar vermek için "birkaç günlüğüne geri çekileceğini" dile getirmişti.Kamu görevlerini askıya alan Başbakan Sanchez, eşi Gomez hakkında ortaya atılan iddiaları reddederek, görevde kalıp kalmamaya yönelik kararını da pazartesi (29 Nisan) günü açıklayacağını söyledi.Ülkenin dört bir yanından gelen binlerce kişi ise Sanchez'i görevinin başında kalmaya çağırdı.Sosyalist Parti'nin Madrid'deki genel merkezi önünde düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hazine Bakanı Maria Jesus Montero, "Başbakan Pedro, görevde kal. Biz seninleyiz. Beraber ülkeyi ileriye götürebiliriz." diye Snachez'i iknaya çalıştı.Ülkenin güneyindeki Huelva kentinden geldiğini söyleyen 56 yaşındaki Leonor Romero, "Umarım devam eder, çünkü İspanya onunla devam etmek zorunda. Devam etmemesi durumu beni korkutuyor. Çünkü olabileceklerden korkuyoruz." diye Sanchez'in görevini bırakmamasını istedi.Mitinge katılan 74 yaşındaki emekli Jose Luis Trigo da, "Devam etmek zorunda. İstifa etmeyeceğini düşünüyorum. İstifa ederse bizi yetim bırakacak." sözleriyle hissiyatını dile getirdi.52 yaşındaki Sanchez, 2018'den beri başbakanlık görevini sürdürüyor.Madrid Savcılığı, yaptığı açıklamada, bir şehir mahkemesinin aşırı sağcılarla bağlantılı bir aktivist grubun nüfuz ticareti ve ticari yolsuzluk iddiasıyla Gomez hakkında yaptığı özel şikayeti inceleme kararına itiraz ettiğini duyurdu. Savcılık, soruşturmanın düşürülmesini de istedi.Begona Gomez'in pozisyonunu bazı iş anlaşmalarını etkilemek için kullandığına dair suçlamalarla ilgili adli soruşturma başlatılmıştı.Daha önce de çok sayıda dava açmasıyla bilinen "Manos Limpias" (Temiz Eller) isimli aktivist grup, Gomez'i yeni iş anlaşmalarını bağlamak için kocasının siyasi konumunu kullanmakla suçluyor.