Vatandaş böyle tasarruf istiyor

KAMU harcamalarından tasarruf edilebilmesi için bütçenin kara deliklerinin kapatılması gerekiyor. Halk, yüksek enflasyon altında ezilirken iktidar enflasyondan etkilenmesinler, daha çok para kazansınlar diye köprü, otoyol, şehir hastaneleri, gar ve santralleri yapan müteahhitlere bütçeden para yağdırıyor. Tasarruf edileceği söylenen bütçeden sadece bu yıl müteahhitlere 162.5 milyar lira, önümüzdeki 3 yılda da 673.5 milyar lira ödeme yapılacak. Döviz garantisi devam ettiği sürece bu ödemeler kara delik gibi bütçenin kaynaklarını sürekli yutacak. İktidar vatandaşa dövizle alışverişi, kirayı yasakladı. Halk pakette bu projelerde de dövizin yasaklandığını görmek istiyor.





İktidar, uzun süredir beklenen, kamuda tasarruf ve verimliliği amaçlayan paketi bugün açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından bugün açıklanacak paketin, son olmayacağı ve kamuda tasarrufu hedefleyen yeni paketlerin önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor. Kamuda 100 milyar liralık tasarrufun hedeflendiği belirtiliyor. ABD’li haber ajansı Bloomberg’e göre bugünkü paket ile hükümetin araç ve mülk satın alması ve kiralamasının durdurulduğu açıklanacak. Ayrıca kamuda yalnızca emekli olanlar yerine personel alınacağı ve fiziki ilerlemesi yüzde 75’in altında olan projelerin yavaşlatılması bekleniyor. 3 yıl boyunca gerekli görülmedikçe yeni yatırım kararlarının alınmaması ve sosyal etkinlik giderlerinde kesintiye gidilmesi de bugünkü pakette yer alabilir. Tasarruf paketi ile kırtasiye harcamalarının azaltılarak yazışmaların dijital ortama taşınması da hedefleniyor.





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek şatafatı elden bırakmayan, yazlık ve kışlık saraylarda yaşayıp kiralık uçaklarda, lüks makam araçlarında boy gösteren iktidar, kasa iyice boşalınca tasarrufu gündemine almak zorunda kaldı. Bugün açıklanacak tasarruf paketinde yatırımların kısılması başta olmak üzere halkı olumsuz etkileyecek önlemlerin yer alması bekleniyor. Geçim sıkıntısı içinde iktidarın şatafatını izleyen halk ise göstermelik değil, gerçek tasarruf önlemleri bekliyor. Halk soruyor: “Uçaklardan, lüks makam arabalarından inebilecek misiniz? Saray ve konaklardan vazgeçebilecek misiniz? Hükümet konaklarına para aktarmaya devam edecek misiniz? Kamuda huzur hakkı, çift maaş yöntemiyle akıtılan paraları durduracak mısınız? Kamuda şatafat ve kayırmalara son verecek misiniz? Kamuya personel alımlarında liyakatı gözetecek misiniz? Tarikatlara verilen kamu kaynaklarını kesecek misiniz? Yandaşlara akıtılan ihalelere son verecek, şatafatlı davetlerinizi iptal edebilecek misiniz?”İktidar geçen yıl sadece uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarına kira olarak 5.6 milyar lira, otomobillere 2.9 milyar lira, şirketlerden kiralanan lüks binalara 1.6 milyar lira, temsil ağırlamaya 1.9 milyar, bol keseden gezmek için akaryakıta 20 milyar, taşıt bakım onarımına 3.4 milyar lira ödedi. Yazlık sarayların yapımı için bugüne kadar 725 milyon, kışlık saraylara 1.2 milyar lira harcandı. Cumhurbaşkanlığı’nın Ankara, İstanbul, Muğla ve Bitlis’teki saraylarının bakım ve onarımı için bu yıl 210 milyon lira para harcanacak. Bu sarayların bakım ve onarımı için 2022 ve 2023 yıllarında toplam 93 milyon lira harcandı, 2026 yılına kadar yapılacak harcama 855 milyon lirayı bulacak. Tasarruf paketinin içerisinde bu harcamalardan kesinti yapılacağına ilişkin bir maddenin olup olmayacağı merak ediliyor.1-KAMUDA yalnızca emekli olanların yerine personel alınacak.2-FIZİKİ ilerleme­si yüzde 75'in altındaki projeler yavaşlatılacak.3-3 YIL boyunca ge­rekli görülmedikçe yeni projeler günde­me gelmeyecek.4-HÜKÜMETİN araç ve taşıt satın alma­sı ve kiralaması durdurulacak.5-YABANCI delegas­yonlar için sosyal etkinliklerde kesin­tiye gidilecek.6-GELİR Vergisi ve Katma Değer Vergisi oranları artırılmayacak.7-KIRTASİYE harca­maları azaltılacak, yazışmalar dijital ortama taşınacak.8-ASGARİ Kurumlar Vergisi yürürlüğe girecek.