Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü oyuncu sokakta saldırıya uğradı /13 Mayıs 2024 08:25

Ünlü oyuncu sokakta saldırıya uğradı

Hollywood'un ünlü isimlerinden Steve Buscemi, New York'ta yürüyüş yaparken saldırıya uğradı. Başarılı oyuncu kanlar içinde kaldı.

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ABD'li aktör Steve Buscemi, doğup büyüdüğü New York'ta saldırıya uğradı. 66 yaşındaki aktör Brooklyn sokaklarında yürüyüş yaparken tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı.

Kaynaklar, Buscemi'nin güpegündüz saldırıya uğradığını ve saldırganı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiklerini açıkladı. Eşofman giyen saldırganın kimliği henüz bilinmiyor.

New York Post'a konuşan kaynaklar, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, Buscemi'nin yüzünde şişlik oluştuğunu ve sol gözünün morardığını söyledi. Buscemi'nin Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.
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