Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'u şok eden istifa tezahüratları /13 Mayıs 2024 00:54

Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'u şok eden istifa tezahüratları

Fenerbahçe taraftarı, yaz aylarında yapılacak kongre için yeniden aday olma kararı alan kulüp başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi. Kayserispor mücadelesinde tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraflar, dakikalar boyunca "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" sloganları attı.

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği maçın son dakikalarında Sarı-Lacivertli tribünlerden "istifa" tezahüratları yükseldi.

TRİBÜNLERDEN PROTESTO
Müsabakanın 75. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlar "yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratlarına başladı. Tribünlerden bir süre Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar da yükseldi.

Bazı taraftarların ise istifa ve Aziz Yıldırım tezahüratlarına tepki gösterdiği duyuldu.

CENGİZ ÜNDER'E TEPKİ
Öte yandan 83. dakikada oyundan alınan Cengiz Ünder de taraftarların yoğun protestosuna maruz kaldı.
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