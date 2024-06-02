Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de Jose Mourinho imzayı attı! /02 Haziran 2024 23:10

Fenerbahçe'de Jose Mourinho imzayı attı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için imza töreni düzenlendi. Mourinho ile Ali Koç, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Mourinho, yaptığı açıklamada, "Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi" dedi.

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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Kadıköy'de imza töreni gerçekleştirdi.

61 yaşındaki Portekizli Jose Mourinho, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Mourinho ile Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Jose Mourinho: "Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim"

"GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ SEVGİYİ DERİNDEN HİSSETTİM"
Jose Mourinho: "Normalde hocalar zaferlerden sonra bu sevgiyi görür ama ben bu sevgiyi şimdiden hissediyorum. Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi."

Jose Mourinho: "Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum"

"BU FORMA BENİM TIPKI DERİM, KEMİĞİM GİBİ"
Jose Mourinho: "Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim"

Jose Mourinho: "Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden"

Jose Mourinho: "Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi"


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