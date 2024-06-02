Seçimlerin yenilendiği yerlerde sonuçlar belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde yerel seçimler tekrarlandı.







DW Türkçe'nin haberine göre mesin olmayan sonuçlara göre Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı. Beldede kayıtlı 4 bin 950 seçmen için kurulan 16 sandıkta oy kullanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Çamlıca 2 bin 286, DSP'nin adayı Hakan Karaman ise 2 bin 101 oy aldı.





Büyükkarıştıran'da 31 Mart'ta yapılan seçimleri DSP'nin adayı Halil Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Bunun üzerine CHP, seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.





Kayseri Pınarbaşı'nda yenilenen seçimi de kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 783 oy alan CHP'li Deniz Yağan kazandı. MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu'na ise 6 bin 494 oy çıktı.





31 Mart yerel seçiminde CHP'nin adayı Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. Yenilenen yerel seçimlerde, BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek Uzunluoğlu'nu destekleme kararı almıştı.







Akpazar, Güzelyurt ve Güneykaya'da AKP kazandı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediyesi'ni de kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Ali Aydın kazandı. AKP'nin adayı Ali Aydın 644 oy alarak Belediye Başkanı seçildi. 10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu beldedeki seçimlerde, CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti'nin adayı Orhan Çelebi 220 oy aldı. Bin 381 kişinin oy kullandığı beldede 5 oy geçersiz sayıldı.





Akpazar beldesinde AKP, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden YSK seçimi iptal etmişti.





Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde de belediye başkanlığını AKP'nin adayı Ünal Demircioğlu kazandı. YSK'nın "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan seçimde 9 partinin adayı yarıştı. Demircioğlu 873 oy alırken İYİ Parti adayı 580, MHP adayı ise 287 oy aldı. Aksaray'ın Sağlık beldesi ise MHP'nin adayı Aptullah Tosun seçimlerin galibi oldu.





Sivas'ın Güneykaya beldesinde de AKP'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu kazandı.





Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise oy sayımı sürüyor.