Samanyolu Haber /Spor / Aziz Yıldırım'ın listesindeki Kemal Fatih Aslan: Ali Koç'u destekleyeceğim /04 Haziran 2024 11:44

Aziz Yıldırım'ın listesindeki Kemal Fatih Aslan: Ali Koç'u destekleyeceğim

Fenerbahçe'de, başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Kemal Fatih Aslan'dan, herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken, adaylardan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Kemal Fatih Aslan, haberi olmadan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesine yazıldığını ve seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nde, 8-9 Haziran tarihinde yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde tansiyon yükseliyor. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında gerilimi artıran açıklamalar yapılırken, Aziz Yıldırım'ın açıkladığı yönetim kurulu listesinde bir ayrılık daha yaşandı.

Daha önce, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alacağı iddiasını yalanlarken, şimdi de iş insanı Kemal Fatih Aslan da kendisinin haberi olmadan yönetim listesine yazıldığını açıkladı.

Seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini duyuran Aslan, şu açıklamayı yaptı:

Değerli Fenerbahçe Ailem,

23 Mayıs 2024 tarihinde Başkan adaylarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde olduğumu öğrendim. Sayın Aziz Yıldırım'ın beni listesine yazması onur verici bir durumdur.

Ancak adım listeye hiçbir bilgim olmadan, benimle herhangi bir istişare yapılmadan yazılmıştır.

Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almayacağımı, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum.

Kongremizde her iki adaya da başarılar diliyorum.
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