Petrol fiyatlarında belirgin düşüş

Yeni günde de petrol fiyatlarında kayıplar sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 azalarak 77,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,31 dolardan alıcı buldu.





OPEC+ bu kararla sekiz üyenin gönüllü kesintilerini ekim ayından itibaren kademeli olarak kaldırılması için alan bırakmış oldu.





Brent petrol fiyatları OPEC+ planının arz fazlası endişelerini artırmasının ardından yeni günde de kayıplarını sürdürerek yüzde 0,96 azalarak 77,61 dolar satılıyor.Fiyatlardaki düşüşte Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerini eylülden itibaren kademeli olarak azaltacağını açıklaması ve dünyanın en büyük petrol tüketicilerinde ekonomik hareketliliğin zayıflaması etkili oldu.Pazartesi günü petrol fiyatları yüzde 4 gerileyerek neredeyse 4 ayın en düşük seviyesine indi ve 7 Şubat'tan bu yana ilk kez 80 doların altında kapandı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatları da yüzde 3,6 düşüşle varil başına 74,22 dolar ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesinden kapandı.Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalması ve talebin zayıflama işaretleri göstermesi ve bazı rafinerilerin faaliyet oranlarını düşürmesine yol açması nedeniyle nisan ayının başından bu yana düşüş eğilimi gösterdi.Ancak fiyatlardaki düşüş OPEC+ grubunun Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü kesintileri Aralık 2025 sonuna kadar, Kasım 2023'te açıklanan günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintileri ise bu yıl eylül sonuna kadar uzatma kararı almasıyla derinleşti.TD Securities'de emtia stratejisti olan Ryan McKay petrol fiyatlarına ilişkin yayımladığı notta "Piyasa ekim ayında gerçekleşecek gönüllü kesintilerin sona ermesini kabulleniyor" ifadelerine yer verdi.McKay "Arz risk primlerinin gevşemesi zaten fiyatlar ve spreadler üzerinde baskı yaratıyordu ve OPEC anlaşması bu gidişatı değiştirmek için çok az şey yaptı" dedi.Goldman Sachs analistleri ise gönüllü kesintilerin aşamalı olarak kaldırılmasının, küresel petrol stoklarındaki son artışlara rağmen bazı OPEC+ üyelerinin üretimi geri getirmek için güçlü bir istek duyduğunu gösterdiğini ve sonucun petrol fiyatları için olumsuz olduğunu söyledi.Diğer analistler de grubun kararını, yüksek faiz oranları ve ABD gibi OPEC dışı üreticilerin artan üretimi ışığında petrol fiyatları için kademeli olarak düşüş olarak nitelendirdi.Bağımsız petrol analisti Gaurav Sharma ise "OPEC+ hafta sonu kararı aldığında, oldukça iyi tedarik edilen bir ham petrol piyasasında tüccarlar azalan risk priminin (Gazze'de ateşkes söylentileriyle) yanı sıra makro tabloyu da hesaba kattı ve net açığa geçti" dedi.