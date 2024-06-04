Samanyolu Haber /Dünya / Ülke şokta: Kanlı hesaplaşmadan Türk mafya çıktı /04 Haziran 2024 12:21

Ülke şokta: Kanlı hesaplaşmadan Türk mafya çıktı

İngiltere'yi geçen hafta sarsan silahlı saldırının arkasından iki Türk çetesi çıktı.

SHABER3.COM

Geçen hafta Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Hackney'de yaşanan silahlı saldırının ardından yeni bilgiler geldi...

İngiliz medyası yaşananları manşetlerine taşıdı.

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, dört kişinin yaralandığı silahlı saldırının arkasında iki Türk çetenin hesaplaşması olduğunu iddia etti. Çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda biri 9 yaşındaki bir kız olmak üzere toplam dört kişi yaralanmıştı.

İsmi açıklanmayan küçük kızın sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma da büyüyor. Daily Mail gazetesi, "Tottenham Türkleri ve Hackney Bombacıları arasındaki kanlı çatışmada 9 yaşındaki bir kız çocuğu hayata tutunmaya çalışıyor. İki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için savaşıyor" başlığını kullandı.

YARALANAN 3 ADAM ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

Kingsland High Caddesi'ndeki bir restorana düzenlenen saldırının arkasında iki çete üyesinin olduğu belirtilirken yaralanan 3 adamın da Bombacılar çetesiyle bağı olduğu ortaya çıktı. Yaralananlardan birinin kısa bir süre önce hapisten çıktığını ve elektronik bileklik taktığı da aktarıldı.

Daily Mail, çete üyelerinin Beytullah Gündüz isimli adamı hedef aldığı belirtilirken Bombacılar çetesinin de Londra'da yaşayan Türkler arasında korku yarattığına da dikkat çekti. İki çete üyesi arasında yaşanan çatışmalarda 20'den fazla insanın öldürüldüğü ve çok sayıda insanın da kaçırıldığını hatırlatan İngiliz medyası iki çetenin de üyeleri arasında hapiste olanlar olduğunun da altını çizdi.
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