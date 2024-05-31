Murat Muratoğlu'dan Mehmet Büyükekşi eleştirisi: 'Aday olma bir zahmet!'

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adaylık süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı.



Sözcü TV'de Ebru Baki moderatörlüğünde yayınlanan Para Politika programına konuk olan Murat Muratoğlu, ülkedeki ekonomik sorunlar ve karar alma mekanizmasının işleyişi konuşulurken, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak seçime getirdi.



Muratoğlu, 18 Temmuz'da yapılması planlanan TFF başkanlık seçimi ile ilgili olarak mevcut başkan Büyükekşi'nin aday olup olmama konusundaki kararsızlığını, siyasi iktidardan beklentiyle ilgili olduğunu dile getirdi:



"Ya en basiti, bunların hepsini bırak ekonomiyi... Futbol Federasyonu başkanı yenilenecek. Büyükekşi'ye soruyorlar, 'Aday mısınız?' diye, adam aday olup olmadığını bilmiyor. Çünkü daha haber gelmemiş. 'Bilmiyorum şu anda daha karar vermedim' diyor. Çünkü yukarıdan 'aday olacaksın' derlerse olacak, demezlerse olmayacak. İnsan aday olup olmadığını bilmez mi ya!"



"BEYEFENDİ MEŞGUL, ADAY MIYIM BEN!"



"Ne desin ki adam. Adayım dese, 'ben sana aday mı ol dedim' diye kızacak, aday değilim dese, 'sen aday olacaktın' diye kızacak. Böyle duruyor zavallı. Sen futbolun içine etmişsin, Süper Kupa'yı oynatamamışsın. Sen bu kadar rezil bir durumdasın, aday olma zaten bir zahmet. 'Bilmiyorum' diyor ya! 'Şu anda beyefendi meşgul, aday mıyım ben...' böyle bir şey olur mu ya!"



BÜYÜKEKŞİ'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz gün gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF'de yapılacak olan başkanlık seçimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"TFF seçimlerinden aday olup olmayacağım henüz belli değil. Daha sonra bunları konuşacağız, kamuoyuyla paylaşacağız."