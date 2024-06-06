Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt: İhtimal vermek istemem

Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapıldığına yönelik iddialara İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi.





İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi kulisleri hareketlendirdi.Halk TV yayınına katılan Dervişoğlu, iddiaların hatırlatılması üzerine "Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem, ihtimal vermem. Gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum" dedi."Sayın Meral Akşener'in böyle bir şeyin teklif edilebileceği karakterde biri olmadığını biliyorum. Bu teklifi bana yapması ile aynı anlama gelir" ifadesini kullanan İYİ Parti lideri şöyle devam etti:"Sayın genel başkanımız nezaket göstererek böyle bir görüşme yapacağını bana bildirdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Dolayısıyla 'neler konuşacaksınız' türünden bir konuya girmedim. O da birşey söylemedi.Ama yine büyük bir nezaket göstererek görüşmeden sonra bana telefon açarak bilgilendirdi. Spekülasyonlara vesile olacak değerlendirmeler olmamış. Dolayısıyla ben konuyu devlet ve siyaset hayatında büyük görevler üstlenmiş kişilerin mutat görüşmesi olarak telakki ediyorum."