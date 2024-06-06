Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi!

Gerçek Gündem’in dün duyurduğu koltuk devri gerçekleşti. Türk Telekom Yönetim Kurulu’nda Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan görevden alındı, yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu geldi.



Koltuğunu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu’na devreden Dr. Ömer Fatih Sayan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.



Gerçek Gündem, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu bankalarının üst düzey yönetiminde önemli değişikliklere gideceğini aktarmıştı.



İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU KİMDİR?



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu 1968 yılında Karaman’da dünyaya geldi. Karaman Lisesinden 1984 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılında girdiği yarışma sınavını kazanarak Maliye Bakanlığındaki görevine Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak başladı. 1992 yılında Gelirler Kontrolörü, 2000 yılında Gelirler Başkontrolörü olarak atandı. 1997 yılının Mayıs ile Aralık ayları arasında İngiltere’de AB Vergi Sistemi konusunda araştırmada bulundu.



Bakan Yardımcısı Dr. Hatipoğlu sırasıyla 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2005 yılında Gelir İdaresi Daire Başkanı ve 2007 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sonrasında 2009 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevine atandı. 2016 ile 2018 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. 2018 yılı sonrasında Bakanlık Müşavirliği ve Vergi Başmüfettişi kadrolarında görev yaptı.



Maliye Bakanlığındaki görevleri sürecinde Dr. Hatipoğlu 2009 ve 2019 yılları arasında İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 2010 ve 2018 yılları arasında Devlet Destekleri İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğini ve aynı kurulun 2015 sonrası İkinci Başkanlığını yaptı.



2009 ve 2010 yılları arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2016 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca Sayın Hatipoğlu 2014 ile 2015 yılları arasında Hazineyi temsilen AVEA Denetim Kurulu üyeliği görevini icra etti.



2016 ile 2018 yılları arasında da Dr. Hatipoğlu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler Komitesi Eşbaşkanı ve KKTC ile yapılan Uluslararası Anlaşma ile kurulan T.C. Teknik Heyet Başkanı olarak hizmetlerde bulundu. Dr. Hatipoğlu 2019 ile 2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kısa bir süre özel sektörde Genel Müdürlük yapmış olan Sayın Hatipoğlu 2012’den beri yürüttüğü Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine halen devam etmektedir.



Dr. Hatipoğlu ayrıca Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek Lisans Programında ‘Kamu Mali Yönetimi’ ve ‘Risk Yönetimi ve Uygulamaları’ derslerini vermeye 2015’den bu yana devam etmektedir. 2019 Bahar döneminde de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Denetim ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programında ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol’ dersini verdi.



Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim dalında 2019 yılında tamamlayan Sayın Hatipoğlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında 2019 yılında başladığı Doktora çalışmalarını 2023 yılında tamamlamıştır.



22 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Dr. Hatipoğlu evli ve iki çocuk babası olup iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.