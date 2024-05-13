Samanyolu Haber /Gündem / Aile kavgasında silahlar konuştu: Eşini öldürdü, oğlu ve damadı yaralı /13 Mayıs 2024 08:29

Aile kavgasında silahlar konuştu: Eşini öldürdü, oğlu ve damadı yaralı

Gaziantep'te Halil Özdemir (48), aile içerisinde çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu eşi Zeynep Özdemir’i (44) öldürdü; oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt’u (23) yaraladı.

SHABER3.COM

Gaziantep'te gerçekleşen olay, gece saatlerinde Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Özdemir ve ailesi evlerindeyken tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Özdemir, evinde bulundurduğu pompalı tüfekle eşi Zeynep, oğlu İbrahim Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt’a ateş açtı.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Zeynep Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak kurtulan İbrahim Özdemir ve Hanifi Bozkurt hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde polise teslim olan Halil Özdemir gözaltına alındı. Zeynep Özdemir'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılardan İbrahim Özdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aile kavgasında silahlar konuştu: Eşini öldürdü, oğlu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:44:13