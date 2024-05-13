Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni dönemde kritik görev değişiklikleri /13 Mayıs 2024 10:51

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni dönemde kritik görev değişiklikleri

7 Mayıs'ta resmen yeni devlet başkanlığı görevine gelen Vladimir Putin, oluşturulan yeni kabinede önemli değişiklikler yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u yerinde bırakırken, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden aldı. 

Sergey Şoygu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atandı. 

Putin’in imzaladığı kararname ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de görevden alındı. Şoygu Patruşev’in yerine atandı. Patruşev’in yeni görevinin ne olacağı ise daha sonra açıklanacak.

Putin, hükümette son dönemde başbakan birinci yardımcısı görevini yürüten Andrey Belousov'un savunma bakanı olarak atanmasını istedi.   Belousov ekonomi politikalarından sorumlu başbakan yardımcısı idi.

Geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Rus hükümeti istifa etmiş, hafta içi ise Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’i yeniden başbakan olarak atamıştı. 

Vladimir Putin'in hükümetin askeri ve güvenlik alanında yaptığı değişiklikler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, federal bakanlık ve daire başkanlıkları için Federasyon Konseyi'ne adayları sundu.

2012 yılından bu yana Savunma Bakanlığını yürüten Sergey Şoygu'nun Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevine atanmasına ilişkin kararnameyi de imzaladı.

Eski Hükümet Birinci Başkan Yardımcısı Andrey Belousov, yeni Savunma Bakanı olarak önerildi. 

Putin ayrıca Boris Kovalchuk'un Sayıştay Odası başkanlığına atanmasını da önerdi.

Federasyon Konseyi basın servisine göre Vladimir Putin yeniden görevlendirmeyi önerdiği isimler şunlar:

İçişleri Bakanlığına Vladimir Kolokoltsev;
Acil Durumlar Bakanlığına Alexandra Kurenkova;
Dışişleri Bakanlığına Sergey Lavrov;
Adalet Bakanlığı görevine Konstantin Chuychenko;
Sergey Naryshkin, Dış İstihbarat Servisi (SVR) direktörlüğü pozisyonuna;
FSB direktörlüğü pozisyonu için Alexandır Bortnikov;
Viktor Zolotov, Ulusal Muhafız Birlikleri Federal Servisi direktörlüğüne getirildi;
Dmitry Kochnev FSO'nun direktörlüğü pozisyonuna;
Alexander Lints, Başkanın Özel Programlar Ana Müdürlüğü başkanlığına getirildi.

Basın Sözcüsü Dmitry Peskov ayrıca General Valery Gerasimov'un Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak kalacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamındaki Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevini Sergey Şoygu üstlenecek. Bu görevde bu güne kadar bulunan Nikolai Patrushev'in yerini alacak. Başka bir başkanlık kararnamesine göre Nikolai Patrushev, başka bir işe devredilmesi nedeniyle görevinden alındı. 

Federasyon Konseyi'nden yapılan açıklamada, senatörlerin, cumhurbaşkanı tarafından önerilen adaylar hakkında 13 Mayıs'taki komite toplantılarında ve 14 Mayıs'taki Federasyon Konseyi toplantısında istişarelerde bulunacakları belirtildi.
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