27 AB ülkesi Ukrayna’ya güvenlik garantisi veriyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA







Avrupa Birliği’nin 27 ülkesinin büyükelçileri, Kiev ile Brüksel arasında güvenlik garantilerine ilişkin bir anlaşma üzerinde mutabık kaldı. Ukrayna'ya askeri yardımdan ekonomiye kadar çeşitli alanlarda destek verilmesini öngören belge Temmuz ayı başında imzalanması bekleniyor.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'ya Batılı birliklerin gönderilmesine hazırlıklı olunması gerektiği konusunda ısrar etmesine rağmen, AB ülkelerinden askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılımını kapsam dışı bırakıyor.





Belgenin, Ukrayna NATO ve AB'ye katılana kadar yürürlükte kalacağı varsayılıyor.





Alman Die Welt gazetesinin haftalık Welt am Sonntag gazetesi, 27 AB ülkesinin büyükelçilerinin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını bildirdi. Gazetenin elinde olduğunu iddia ettiği 11 sayfalık belgede, AB ülkeleri Ukrayna'yı askeri, sivil, insani, mali, ticari ve ekonomik alanlarda destekleyecek uzun vadeli taahhütlerde bulunuyor. Anlaşmanın askeri kısmı özellikle Kiev'e silah tedarikini, askeri personelin eğitimine yardımı, bölgelerin mayınlardan arındırılmasını, savunma sektörü ve güvenlik güçlerinde reformların yanı sıra hibrit tehditlere ve siber saldırılara karşı işbirliğini içeriyor.





Ayrıca Brüksel, ülkeye yönelik "yeni bir saldırı" durumunda Ukrayna'nın ihtiyaçları konusunda Kiev ile 24 saat içinde istişarelerde bulunmayı taahhüt ediyor. Anlaşmaların insani ve ekonomik maddeleri, Ukraynalı mültecilerin AB topraklarına yerleştirilmesini ve çatışmanın sona ermesinden sonra Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım edilmesini öngörüyor.





Yayına göre, Kiev ve Brüksel belgeyi en geç Temmuz ayının başına kadar imzalamayı planlıyor ve anlaşma, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya katılmasına kadar geçerli olacak. Belgenin ayrıntıları şu anda Avrupa Dış Eylem Servisi ve Ukrayna hükümeti tarafından üzerinde anlaşmaya varılıyor.





Şu anda Kiev, tek tek ülkelerle dokuz benzer anlaşma imzaladı. Bunlardan yedisi AB ülkeleriyle; Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Letonya'nın yanı sıra bu serinin ilki olan İngiltere ve Kanada ile.