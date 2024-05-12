MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsmail Haniye ile görüştü

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim artarak devam ederken MİT Başkanı Kalın ile Hamas heyeti bir görüşme gerçekleştirdi.







MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.





Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.