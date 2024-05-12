Gürcistan’da halk sokaklarda!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Tiflis'te "yabancı ajanlar" yasasına karşı ve ülkenin Avrupa entegrasyonuna engel olunacağına dair en büyük protesto gerçekleşti.





Dün akşam Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yabancı ajanlar yasasına karşı en büyük protesto yürüyüşlerinden biri gerçekleşti. Bütün halk sokaklardaydı.





13 Mayıs'ta Gürcistan Parlamentosu "dış etkilere" ilişkin tasarıyı üçüncü kez ve son kez ele alacak. Tepkili olan halk önlemek istiyor.





Miting, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin, vatandaşların ve özellikle de "yanıltılmış" gençliğin muhalefetine rağmen hükümetin tasarıyı uygulamaya devam edeceğini söylemesinden bir gün sonra gerçekleşti.





10 binlerce kişilik ana kafile, Mtkvari Nehri'nin sağ yakasındaki Birinci Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüdü. Protestocular Gürcistan ve Avrupa Birliği bayrakları, fenerler ve posterler taşıdı.





Yeni değişiklikler, "yabancı etki ajanı" terimini "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten örgüt" terimiyle değiştiriyor. Tasarıya karşı çıkanlar, bunu ifade özgürlüğüne ve Gürcistan'ın gelecekteki AB üyeliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor.





Gürcistan'ın iktidar partisinin temsilcileri, değişikliklerin ABD'nin yabancı ajanlara ilişkin yasasının yumuşatılmış bir versiyonu olduğunu iddia ediyor.





Tasarı 1 Mayıs'taki ikinci oturumda kabul edildi. Protestolar nisan sonundan bu yana sürüyor. Protestocular özel kuvvetler tarafından tazyikli su kullanılarak dağıtıldı. 13 Mayıs'ta Gürcistan parlamentosunda “dış nüfuza ilişkin” yasanın üçüncü okuması yapılacak. Değişikliklere karşı çıkanlar, tasarının kabul edilmesinden bir gece önce parlamento binasının dışına çadır kurmayı planlıyor.