Samanyolu Haber /Gündem / Gürcistan’da halk sokaklarda! /12 Mayıs 2024 16:16

Gürcistan’da halk sokaklarda!

Tiflis'te "yabancı ajanlar" yasasına karşı En büyük protesto gerçekleşti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Tiflis'te "yabancı ajanlar" yasasına karşı ve ülkenin Avrupa entegrasyonuna engel olunacağına dair en büyük protesto gerçekleşti.

Dün akşam Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yabancı ajanlar yasasına karşı en büyük protesto yürüyüşlerinden biri gerçekleşti. Bütün halk sokaklardaydı.

13 Mayıs'ta Gürcistan Parlamentosu "dış etkilere" ilişkin tasarıyı üçüncü kez ve son kez ele alacak. Tepkili olan halk önlemek istiyor.

Miting, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin, vatandaşların ve özellikle de "yanıltılmış" gençliğin muhalefetine rağmen hükümetin tasarıyı uygulamaya devam edeceğini söylemesinden bir gün sonra gerçekleşti.

10 binlerce kişilik ana kafile, Mtkvari Nehri'nin sağ yakasındaki Birinci Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüdü. Protestocular Gürcistan ve Avrupa Birliği bayrakları, fenerler ve posterler taşıdı.

Yeni değişiklikler, "yabancı etki ajanı" terimini "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten örgüt" terimiyle değiştiriyor. Tasarıya karşı çıkanlar, bunu ifade özgürlüğüne ve Gürcistan'ın gelecekteki AB üyeliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor.

Gürcistan'ın iktidar partisinin temsilcileri, değişikliklerin ABD'nin yabancı ajanlara ilişkin yasasının yumuşatılmış bir versiyonu olduğunu iddia ediyor.

Tasarı 1 Mayıs'taki ikinci oturumda kabul edildi. Protestolar nisan sonundan bu yana sürüyor. Protestocular özel kuvvetler tarafından tazyikli su kullanılarak dağıtıldı. 13 Mayıs'ta Gürcistan parlamentosunda “dış nüfuza ilişkin” yasanın üçüncü okuması yapılacak. Değişikliklere karşı çıkanlar, tasarının kabul edilmesinden bir gece önce parlamento binasının dışına çadır kurmayı planlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gürcistan’da halk sokaklarda! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:27:04