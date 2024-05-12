Biden ve Trump arasında vergi düellosu

Donald Trump, ikinci kez başkanlığı kazanması halinde vergi indirimlerini iki katına çıkarma sözü vererek, işletmelere ve en zengin Amerikalılara vergi artışı çağrısında bulunan Başkan Joe Biden'a meydan okudu.







Trump dün New Jersey sahilindeki Wildwood'da düzenlediği mitingde "Size zam yerine, Trump indirimi vereceğim" dedi.





Sözcü'de yer alan habere göre Trump'ın 2017 yasasındaki kişisel gelir vergisi indirimleri Kongre harekete geçmediği takdirde sona erecek. Bu nedenle kasım ayında başkanlık seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, 2025 yılında vergi müzakereleriyle uğraşmak zorunda kalacak.





BİDEN VERGİ İNDİRİMLERİNİ SAVUNUYOR

Trump ile seçim rövanşına girmesi beklenen Biden, 400 bin dolardan fazla kazanan hanelerin yararlandığı vergi indirimlerini kaldıracağını ve zengin Amerikalılar ve büyük şirketler üzerindeki vergileri artıracağını söylemişti.





Cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adayı henüz resmi bir vergi planı açıklamadı. Ancak Trump'ın cumartesi günü yaptığı açıklamalar, en çok kazananlar ve işletmeler de dahil olmak üzere vergilerin azaltılması konusuna ışık tutmuş oldu





TRUMP'IN PLANLARI NETLEŞMEDİ



Trump'ın etrafındaki ekonomi danışmanları, vergileri daha da azaltmaya yönelik diğer fikirler de dahil olmak üzere çeşitli konuları düzenli olarak görüşüyor.





Bu yılın başlarında Trump danışmanlarına, görevdeyken savunduğu yüzde 15 oranı yerine yüzde 21'lik kurumsal oranı koruyarak kişisel vergi indirimlerini uzatmayı düşündüğünü söylemişti.