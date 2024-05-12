Samanyolu Haber /Dünya / Gerilimi tırmandıracak olay: Ukrayna Rus şehrini vurdu, çok sayıda ölü var /12 Mayıs 2024 15:32

Gerilimi tırmandıracak olay: Ukrayna Rus şehrini vurdu, çok sayıda ölü var

Rusya ile Ukrayna sınırındaki Belgorod'a Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda bir bina yerle bir oldu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken tansiyonu yükselten bir olay yaşandı... 

Ukrayna sınırındaki Rus şehri Belgorod'a düzenlenen füze saldırısı bir binayı yerle bir etti. Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırıda füze sivillerin yaşadığı binaya isabet etmesiyle birlikte en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin de yaralandığı duyuruldu. 

Sözcü'de yer alan habere göre Bölge valisi Vyacheslav Gladkov tarafından paylaşılan görüntülerde en az 10 katlı binanın yıkıldığı görüldü. Gladkov, "Füzenin doğrudan binaya isabet etmesi sonucunda 10 katlı bina yıkıldı. Belgorod şehri ve bölgesi Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalıyor" dedi.

Saldırıda hangi silahların ve füzelerin kullanıldığı bilinmezken, bu mühimmatları Batı'nın tedarik edip etmediğine dair bir açıklama yapılmadı. 

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan görgü tanıkları, "10 katlı binanın tamamı yıkıldı. Çok sayıda yaşamını yitirenleri gördüm. İtfaiye erleri yıkıntılar arasından arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
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