Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş cinayeti: Motokuryenin 'görev tamam' pozu ortaya çıktı /28 Nisan 2024 10:27

Sinan Ateş cinayeti: Motokuryenin 'görev tamam' pozu ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada, tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren ve buradan kaçıran motokurye Vedat Balkaya’nın, cinayetten sonra “görev tamam” pozu verdiğini ortaya çıktı.

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T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada, tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren ve buradan kaçıran motokurye Vedat Balkaya’nın, cinayetten yaklaşık 1.5 saat sonra “görev tamam” pozu verdiğini ortaya koyan fotoğrafı ortaya çıktı. Balkaya’nın cep telefonu incelemesinden çıkan fotoğrafın, cinayet sonrası İstanbul’a kaçmaya çalışırken mola vererek durduğu bir tuvalette ayna karşısında çekildiği anlaşılıyor. Balkaya’nın ayrıca 27-30 Aralık tarihleri arasında cinayeti organize eden Doğukan Çep ile 87 kez telefon irtibatı kurduğu görülüyor.

KAÇARKEN YAKALANDI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde saat 13.34 sıralarında Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş’i vuran tetikçi Özyağcı, kendisini olay yerine getiren motokurye Balkaya tarafından Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde atıl durumda bulunan bir benzin istasyonu önünde bırakıldı. Özyağcı’yı buradan Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu ortaya çıkan Tolgahan Demirbaş alırken, kurye Balkaya ise motoruyla İstanbul’a doğru harekete geçti. Tetikçi Özyağcı, yaklaşık 1.5 ay boyunca kayıplara karışırken, kaçmaya çalışan Balkaya ise aynı günün akşam saatlerinde Kocaeli’de yakalandı.

"GÖREV TAMAM" POZU

Balkaya’nın üzerinden bir cep telefonu ile GPS cihazı çıktı. Elde edilen kanıta göre, Balkaya, cinayetten sonra mola verdiği bir noktada “görev tamam” pozu verdi. Buna göre kurye Balkaya yol üstünde mola veriyor ve girdiği bir tuvalette ayna karşısında birkaç fotoğraf çekiyor. Balkaya’nın yoldayken de motorunu durdurarak fotoğraf çektiği anlaşılıyor. Kurye Balkaya'nın 'görev tamam' pozu verdiği fotoğrafı kimlerle paylaştığı henüz bilinmiyor.

İşte o fotoğraflar:






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