Samanyolu Haber /Ekonomi / Gözler ABD Merkez Bankası'nda /28 Nisan 2024 10:50

Gözler ABD Merkez Bankası'nda

Piyasalarda gelecek hafta için gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi. İşlemciler faiz indirim tahminlerini yıl sonuna ötelerken uzmanlar Powell'dan şahin tonlu açıklamalar bekliyor.

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Bu hafta piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısında olacak.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta yapacağı açıklamalar, bankanın faiz oranlarını düşürmeden önce ne kadar beklemek istediğine dair ipucu verecek.

Son konuşmasında, enflasyonu düşürme konusunda daha fazla ilerleme kaydedilemediğine ve işgücü piyasasında süregelen güce işaret eden Powell, politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini öngörülenden daha uzun süre yüksek tutabileceklerinin sinyalini vermişti.

Enflasyonun inatçı bir seyir izlediğini gösteren son veriler, Fed başkanının indirimlere dair görüşünü değiştirmesinin zor olduğunu gösteriyor. Piyasanın faiz indirimi beklentileri ertelenirken yatırımcılar artık yılsonuna kadar en fazla iki faiz indirimi bekliyor.

POWELL'DAN ŞAHİN AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Bloomberg ekonomistleri Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger ve Estelle Ou, konu ile ilgili kaleme aldıkları bir notta, "Powell'ın şahin bir dönüş yapmasını bekliyoruz" dedi.

Ekonomistler, "Powell daha şahin bir yönde, yakın vadede kesinti olmayacağına dair bir ipucu verebilir veya faiz artışının masada olabileceğini önerebilir" değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNLERİ ÖTELENDİ

Öte yandan, ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 artış kaydederek öngörülerin altında kalırken, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde yüzde 3,7 ile beklentilerden fazla yükseldi.

Bu durum ülkede stagflasyona ilişkin soru işaretlerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam etti.

Söz konusu veriler öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 20, temmuzda yüzde 45, eylülde yüzde 70 ile fiyatlanırken, veriler sonrasında bu ihtimaller ilgili aylar için sırasıyla yüzde 11, yüzde 30 ve yüzde 57'ye geriledi.
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