7 bin yabancı için karar çıktı: AKP kimleri ücretsiz tedavi edecek?

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın, sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez, protez ve malzemeleri Sağlık Bakanlığınca karşılanır’ denildi.





Bu karar geriye dönük olarak, 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle olan yabancı hastaların ihtiyaçlarını kapsayacak. Karara göre yılda en fazla yedi bin yabancı uyruklu hastanın ilaç, tıbbi cihaz, protez harcamaları Sağlık Bakanlığı tarafından ödenecek. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri hizmetlerde herhangi bir kişiye indirim veya ücretsiz hizmet verilemez düzenlemesi yabancı hastalar için değiştirilmiş oldu. Öte yandan SGK, tedavi gideri ve ilaç parası olarak kişi başına yaklaşık bin 200 lira para ödüyor.







GAZİYE YOK YABANCIYA VAR



Sözcü'nün haberine göre 2016’da bombalı saldırıda bacağını kaybeden Gazi Ferdi Çatal’a devlet tarafından 58 bin TL ödenmiş ve bunu 35 bin TL’sinin kamu zararı olduğu gerekçesiyle geri istenmişti. Konya’da vatani görevini yaparken sağ bacağını kaybeden Gazi Hasan Ata’dan, takılan elektronik protez bacağın 2 bin 141 lirayı aşan miktarlarını, ‘terör gazisi olmadığı’ gerekçesiyle geri ödemesini isteyen SGK, ödeme yapılmayınca bu kez icra takibi başlatmıştı.







‘KAMU ZARARI’ DENİLEREK 35 BİN TL İADE İSTEDİLERİ:



Gazi Ferdi Çatal’a devlet, 2016’da Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevi yaparken 20 yaşında bombalı saldırıda bacağını kaybettiği için Devlet Övünç Madalyası ve 58 bin TL tazminat verdi. Ancak Çatal’dan daha sonra paranın 35 bin TL’si geri istendi.

