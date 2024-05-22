'Asıl uyuşturucu baronu sen ve Süleyman Soylu'

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi’nde devam ediyor. Duruşmada sanıkların talepleri alındı.







Tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Arif Buğra Meşe, Deniz Uğurcan, Emir Akyol, Furkan Anıl Bahar, Hasan Can Saraçoğlu, Hasan Arslantaş, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çangay, Muhammed Kaplan, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umut Can Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş tahliyesini talep etti.







Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin müştekiler de bu duruşmada dinlendi. Müştekilerden öldürülen Mahfuz Tatar’ın kardeşi İlhan Tatar, "Bürokrasinin, hakimlerin ve savcıların olduğunu biliyoruz bu cinayette. Suç duyurularımız hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Biz bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Şikayetçiyim'' dedi.





Tatar, Ayhan Bora Kaplan’ın kendisine bu işten çekilmesi için adamları aracılığıyla para teklifinde bulunduğunu iddia etti.





Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan’ın "Ağabeyin uyuşturucu ticareti yapıyor muydu?” sorusuna, İlhan Tatar, "Asıl baron sensin, seninle Süleyman Soylu” yanıtını verdi.





Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan, İlhan Tatar’a “Devlet büyüklerimiz hakkında doğru dürüst konuş” dedi. İlhan Tatar’ın avukatı ise "Müvekkilim Ayhan Bora Kaplan’ın ağabeyinin cinayetinde azmettirici olduğunu belirtiyor, ancak kolluk, mahkeme hiçbir zaman HTS kayıtlarını talep etmedi. Dosyaya celp edilmesini istedik ama celp edilmedi'' diye konuştu.







