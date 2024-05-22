Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Reisi'nin cenazesi için İran'a gidiyor /22 Mayıs 2024 16:48

Erdoğan, Reisi'nin cenazesi için İran'a gidiyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesine katılacağını açıkladı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesine katılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?
İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs Pazar günü İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirmişti.

Kazada, helikopterde bulunan 9 kişi hayatını kaybetmişti
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