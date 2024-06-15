Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den CHP ile ittifak açıklaması /15 Haziran 2024 09:27

AKP'den CHP ile ittifak açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel-Erdoğan görüşmesine ilişkin "Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız" dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Habertürk'e konuşan Çelik, Erdoğan ile Özel'in görüşmesine değinerek "Biz bunu her zaman arzuladık. Sayın Baykal zamanında da diğer zamanlarda da. Yumruklarımızla konuşacağımıza bir masa etrafında meselemizi konuşalım. Bu, şu demek değil. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı" ifadelerini kullandı.

"SUÇ MERKEZİNE Mİ GELDİNİZ?"

Özel'in "Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin" açıklamasını eleştiren Çelik, şunları kaydetti:

- Bir diyalog süreci olmuş, buyurmuşsunuz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz, biz de bundan gayet memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı olarak iadeiziyarette bulunmuş. Bundan hemen sonra Cumhur İttifakı birleşenlerine, AK Parti ve MHP'ye 'suç ortağı' ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakle ilgisi var. O zaman siz AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinizde bir suç merkezine mi geldiniz?

- Muhalefet etmesin demiyorum. Tabii ki muhalefet edecek. Bunun dışında bir kelime, eleştiri sözü yok mudur? Ne demek suç ortağı, kim ne suçu işlemiş? Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi programlarımız ve ilkelerimiz çerçevesinde bir siyaset yürütmüşüz. Siyasetin meşru alanı içinde, hukukun içinde bunları gerçekleştirmişiz.
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