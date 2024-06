Cumhur'da 'çatlak' iddiası: AKP Sözcüsü'nden 'yüzük' ve 'şarkı' açıklaması

AKP ve MHP'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra halkın sesini dinleyerek oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olmadığını iddia eden Çelik şunları söyledi:





Son seçimleri kaybeden AKP, ‘normalleşme’ sürecini başlattı. Kimilerine göre bu süreç güç kaybeden AKP’nin yeniden toparlanması için başlatıldı. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumda giderek şiddetlenen kutuplaşmanın sona ermesi gerektiğini belirterek AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istedi. Bu randevu sonrası iki lider önce AKP Genel Merkezi’nde ardından da CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Bu iki görüşme öncesinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söyledikleri ile değil yaptıkları ile tepkisini ortaya koydu. Bahçeli ilk görüşmede sitemli bir şarkı paylaşmış; ikincisinde ise “Allah bana yeter” yazan rozet ve yüzük takmıştı.Erdoğan’ın eşinin öldürülmesinden MHP’yi sorumlu tutan Ayşe Ateş’le görüşmesinin de MHP’lilerin hoşuna gitmediği açık. Bu çıkışlarla Cumhur İttifakı’nda çatlak olduğu gündeme geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu iddiaları Habertürk’te katıldığı programda değerlendirdi."Her partide belli siyasetler konusunda partinin yüzde 100'ü böyle düşünüyor deme garantisini kimse veremeyiz. AK Parti'nin ana politikasını belirleyen kurulları ve yöneticileri Cumhur İttifakı'na güçlü bir destekle, hassasiyetle hareket etmektedir.”Erdoğan’ın bu konuda partililerine talimat verdiğini söyleyen Çelik sözlerine, "MYK toplantılarının ve MKYK toplantıları basına kapalıdır. Girişinde sayın Cumhurbaşkanımız MYK ve MKYK üyelerine sürekli olarak iç ve dış siyasetle, ekonomiyle ilgili önümüzdeki döneme nasıl bakacağımızla ilgili değerlendirme yapar. Talimatlarını verir, görevler verir. Toplantılarda değişmeyen bir şey vardır. Sürekli olarak Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerinin korunması hususunda altını çizer sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de partinin görüşünü en başta genel başkan olarak Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey partiyi bağlar. Cumhur İttifakı konusunda en ufak çatlak yoktur" ifadeleriyle devam etti.Bahçeli ve Erdoğan’ın mesajlarına dikkat çeken Çelik, şöyle konuştu:"AK Parti'nin MHP'den, MHP'nin AK Parti'den ayrılacağı şeklinde bir sürü şey söyleniyor. Hem Cumhurbaşkanımız hem sayın Bahçeli'nin vurguladığı bir şey var. Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Türkiye'yi korumak için ortaya çıkmıştır. Bir çıkar ittifakı değildir. 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı? Tabii ki Cumhur İttifakı bileşeni partiler özgün kimliklerinden, orijinal karakterlerinden, siyasi pozisyonlarından vazgeçerek tek parti haline gelmiyor. Temel konularda, ilkeler temelinde çatı oluşturuyorlar. Her iki partinin farklı değerlendirmeleri olabiliyor ama bu ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar verecek noktaya gelmiyor. Her iki parti kendi karakterine sahip. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan tablodan sınana sınana bugünlere geldik. Cumhurbaşkanımız ve sayın Bahçeli'nin birlikteliği ve partilerin birlikteliği açısından 'Türkiye Yüzyılı' istikametine bakmaya devam ediyor. Günün sonunda, sınana sınana gelmiş güçlü ittifak birlik ve beraberliğini teyit etmiş oldu."