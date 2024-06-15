Samanyolu Haber /Gündem / Havada korku dolu anlar: 'Çok türbülans var, hava çok sallıyor' /15 Haziran 2024 08:36

Havada korku dolu anlar: 'Çok türbülans var, hava çok sallıyor'

İstanbul'da etkili olan yağış, hava ulaşımına da olumsuz yansıdı. Uçaklar türbülans riski nedeniyle zor anlar yaşarken, bir uçağın pilotunun “Efendim şuan çok türbülans var, şuan hava çok sallıyor” sözleri kayıtlara geçti.

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İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Sahiba Gökçen Havalimanı’na iniş için yaklaşma yapan uçaklar şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı.

Türbülansa girmemek için sürekli tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İzmir olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı.

Kule görevlisi, pilotlara rüzgar hakkında bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu ‘Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz” sözleri kayıtlara yansıdı. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, “Efendim şuan hava çok sallıyor” diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.
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