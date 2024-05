MHP'li Yalçın ve Yönter'den Özgür Özel'i haklı çıkartan açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “arsız metin yazarları” ifadesine yanıt verdi.



Özgür Özel, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt vermişti.



Özel, açıklamasında, “Sayın Bahçeli, siyasi kararlar dememizin, normalleşme aykırı olduğunu söylemiş ve 4 anormal soru sormuş. Soruların içinde ‘Kürdistan kurulsun mu?’ gibi sorular var. Okumaya utanırım Ben o soruları kimin yazdığını biliyorum. MHP örgütünün illallah dediği ikili. O arsız metin yazarları şu dört soruya yanıt versin” demişti.



Özel, şu soruları yöneltmişti: “Sinan Ateş iddianamesinden isimler nasıl ayıklanmıştır? Ölümden sonra kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek diyen ikisi kimdir? Ülkü Ocakları Genel Başkanının aracına statüyü kim sağlamıştır? Sinan Ateş davasının üstüne sis çöktüren iki kişinin bu cinayet üzerindeki payı nedir?”



SEMİH YALÇIN: HADDİNİ BİLDİRİRİZ



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel’i “mürai (ikiyüzlü)” ifadeleriyle hedef aldı.



Yalçın, mesajında, “Sahteci ve siyaset kalpazanı CHP’nin estirmeye çalıştığı suni dostluk ve uyum havası çabuk dağıldı. Yalancı bahar pek kısa sürdü. Takke düştü, kel göründü. Mürai Özgür’ün gerçek ve çirkin yüzü, grup toplantısında gözler önüne serildi. İftiracı ve yalancı Özgür’ün son orta oyununu seyrettik. ‘İşte sen busun Özgür Özel’ dedik” ifadelerini kullandı.



Yalçın, açıklamasında şunları söyledi:



“Özgür Efendi, yerel seçim rüzgârından esinlenip hayallere kapılarak kibrin, enaniyetin çukuruna çok erken düştün. Şimdiden o koltukta sırıtmaya başladın.



Sahte diyalog ve siyasi uyum masken çabuk indi. Büründüğün kuzu postundan çıkıp nasıl bir sırtlan olduğunu gösterdin. Lakin, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hakikati yansıtan çarpıcı sorularının ağırlığı altında ezildin. Lafazanlık ve mugalata yaptın ama PKK’lılarla işbirliğinin, teröristlere yoldaşlığının üzerini örtemedin. Özgür özel, millete hesap vermen gereken sorularla karşılaşınca saldırganlaşıyor, topu taca atıyorsun.



Yavuz hırsız misali ev sahibini suçlu çıkarıyor, suçunu bastırıyorsun. Yüzlerce askerimizin, binlerce vatandaşımızın katilleri ile birlikte siyaset yaparak MHP’ye ayar vermeye cüret edince bütün pisliklerin ortaya çıkıyor. Bizden söz ederken sesin de titriyor dizlerin de… Gözlerin yuvalarından fırlıyor, kaşların oynuyor… Aziz milletimize saygıyla ilan ediyoruz: Siyasi varlığını PKK’nın siyasi kanadına borçlu olan CHP’nin başına geçirilen bir hadsizin, bize ahkâm kesmesine izin vermeyiz. Bazı boşboğazlardan aldığı yanlış tüyolarla bize laf yetiştirmeye çalışan Özgür Özel’e her hadsizliğinde çarçabuk haddini bildiririz.”



YÖNTER HAKARET ETTİ



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise Özgür Özel’e “aşağılık bir müfteri” ifadeleriyle hakaret etti.



“Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerden, Özgür isimli aşağılık bir müfterinin dünkü grup toplantısında ‘MHP’deki o ikili’ diyerek şahsımı ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ı ima ve işaret ettiği anlaşılmaktadır” diyen Yönter, şunları söyledi:



“Eczacı Özgür, karın ağrını ve kuyruk acını biliyoruz, fakat iflah olmaz bir vaka olduğun için tedavini de zor görüyoruz… Sayın Genel Başkanımızın şamar gibi yüzüne inen sorularına misilleme yapıp sen de dört soru sormuşsun…Çünkü kaçacak yerin kalmadı, bölücülerin elini eteğini öpecek kadar diptesin…



Özgür, ya dinle ya da not al: Liderimiz, yaptığı ve yapacağı tüm konuşmaları, yayımladığı tüm mesajları bizzat kendisi hazırlar, bu esnada danışmanlarından bazı konularla ilgili araştırma yapmasını isteyebilir…Bu herkesin bildiği, senin gibi cahillerin inkar ettiği bir hakikattir…Böyle bir meseleyi konuşmak inanılması çok zor bir seviyesizliktir…Yani ne benim ne de Semih Beyin konuşma metinlerine dahli görülmüş şey değildir…Bu bir…Demekki senin kulağına bir şeyler üfleyenler seni keklemişler…Dümene gelmişsin, tuzağa düşmüşsün, işbirlikçilerini tekrar gözden geçirmende fayda olduğu kanaatindeyim…Bu iki…Kaldı ki Sayın Genel Başkanımızın kesip attığı tırnak bile sana on gömlek fazla gelir…



Diğer yandan, en küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadığı bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen, alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun! Daha sana ne diyelim…Hodri meydan…Bu da üç…Sende utanma yok ki! Sende omurga yok ki! İşin özünde sende hiçbir şey yok, ama CHP’nin Genel Başkanısın…Yazık, günah, ayıp… Senin gibi müptezellerin varlığı bile Türk siyasetinin mahvı perişanlığına en açık delildir…Sen Ülkücü düşmanısın, MHP düşmanısın, kimlerle iş tuttuğun cümle alemin de malumudur…Müfteriliğinin hukuki bedelini inşallah ödeyeceksin… Botokslu Özgür haydi bak dalgana.”