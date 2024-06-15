Samanyolu Haber /Gündem / Köprüyü aracıyla kapatıp eylem yapmıştı: İlk ifadesi ortaya çıktı /15 Haziran 2024 14:39

Köprüyü aracıyla kapatıp eylem yapmıştı: İlk ifadesi ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerine 'SMA' yazılı araçla eylem yapan R.C.Ç. nedeniyle köprü dün trafiğe çift yönlü kapatılmıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen R.C.Ç.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç.'nin üzerinde 'SMA' yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

R.C.Ç. polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. R.C.Ç.'nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açıldı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

ALİ YERLİKAYA: 1,5 YILDIR BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.
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