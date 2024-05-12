Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan konuştu: ABD ziyareti neden ertelendi? /12 Mayıs 2024 09:52

Erdoğan konuştu: ABD ziyareti neden ertelendi?

Pazartesi günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlamaya hazırlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan medyasına konuştu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuştu. İki ülkenin kilitlendiği görüşme ile ilgili konuşan Erdoğan, iş birliği ve mülteci konusunun masaya yatırılacağını söyledi. 

Erdoğan, geçen haftalarda gerçekleşmesi planlanan fakat ertelenen ABD ziyareti ile ilgili de konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı, "ABD ziyaretimiz iki tarafın da takviminin uygun olmaması sebebiyle ertelendi. Bildiğiniz gibi ABD seçim arifesinde ve Biden'ın takvimi daha da yoğunlaştı. Bizim programlarımız ülkede ve yurt dışında yoğun. Bu tür ziyaretler her iki tarafın da uygunluğuna göre değişiyor. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor ve uygun bir tarih belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin siyasi dengesinin korunmasından yanayız. Müttefiklik hukukuna yakışır bir mesafeyi koruyan ve yapıcı diyalog zeminini teşvik eden yaklaşımların faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca Yunanistan ile aracısız doğrudan temasımız var. Bunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi ilişkilerimize daha olumlu katkı sağlayacaktır" dedi. 


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