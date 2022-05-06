Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre oldu /06 Mayıs 2022 17:33

Beyaz Saray'da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre oldu

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’ın yeni sözcüsünün Karine Jean-Pierre olacağını duyurdu. Jean-Pierre, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk siyahi kadın.

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü olarak Karine Jean-Pierre'in atandığını açıkladı. Biden hükümeti göreve geldiğinden beri Baş Basın Sekreteri Yardımcısı olarak görev yapan 44 yaşındaki Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın ilk siyah kadın sözcüsü olacak.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Biden, yeni görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Karine yalnızca bu görev için gerekli olan tecrübe, yetenek ve güvenilirliği beraberinde getirmiyor, aynı zamanda Biden-Harris yönetimi hakkında Amerikan halkı adına iletişimde öncülük etmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bu tarihi atamanın önemine dikkat çeken mevcut Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de halefinden övgüyle söz etti. 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacak olan Psaki, "Temsil önemli ve (Jean-Pierre) çok sayıda kişinin sesi olarak sıkı çalışır ve büyük hayaller kurarsan gerçekten nelerin mümkün olduğunu gösterecek" dedi.

Yeni görevinin sevincini yaşayan Jean-Pierre ise "Bu tarihi bir an ve müteşekkirim" şeklinde konuştu.

Demokratların zorlu seçim sınavı
Jean-Pierre'in göreve getirilişi, Demokratların zorlu bir sınav vereceği Kongre ara seçimleri öncesine denk geliyor. Ülke içi siyasette özellikle ekonomik durumdan kaynaklanan çalkantıların yanı sıra Biden yönetimi, dış politikada da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kuzey Kore'nin nükleer programındaki hareketlilik gibi önemli zorluklarla karşı karşıya.

Biden'ın Demokrat stratejist Anita Dunn'ı da yeniden kıdemli danışmanı olarak görevlendireceği belirtildi.
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