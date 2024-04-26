Samanyolu Haber /Gündem / Polonya ve Litvanya seferberlikten kaçanlar konusunda Ukrayna'ya yardım edecek /26 Nisan 2024 11:50

Polonya ve Litvanya seferberlikten kaçanlar konusunda Ukrayna'ya yardım edecek

Polonyalı yetkililer, Polonya topraklarında bulunan ve seferberlikten saklananların aranmasında Ukrayna'ya yardım edecek. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysh, TV kanalı PolSat’a verdiği röportajda bu konuda açıklamalarda bulundu.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

“Ukrayna yönetimi cepheye yeni askerler sağlamak için her şeyi yapıyor, çünkü ihtiyaçlar çok büyük, sanırım birçok yurttaşımız genç Ukraynalı erkekleri kafelerde gördüklerinde ve bunun bize ne kadar çaba harcadığını duyduklarında öfkeleniyorlar. Ukrayna'ya yardım edilmeli” dedi.

Kosiniak-Kamysh'a göre Polonya uzun süre önce Ukrayna tarafına bu konuda yardım teklifinde bulundu, ancak büyük ölçüde her şeyin Ukrayna'ya bağlı olduğunu vurguladı. Bakan, "Cephede yer alan Ukraynalıların dünyanın dört bir yanına dağılmış akranlarına karşı haklı iddialarda bulunması şaşırtıcı değil. Bu bir vatandaşlık görevidir" ifadelerini kullandı.

Benzer uygulamalar Litvanya’dan geldi

Litvanya Savunma Bakanı, ülkesinin askerlik çağındaki erkekleri Ukrayna'ya geri göndermeye hazır olduklarını duyurdu

Laurynas Kašciunas, “henüz belirenmiş bir eylem yok, ancak prensipte yapılacak belli. Kiev'in hangi tedbirleri önereceğini bekleyip görmemiz gerekiyor.” dedi.

Bakan, “Elbette kimse onları toplayıp Ukrayna'ya götürmeyecek - bu olmayacak. Ancak (bu kişileri sınırlayabilirsiniz) sosyal ödemeler, çalışma izinleri, belgeler - bunlar Polonya tarafından duyduğuma göre seçenekler. Bekleyelim görelim, “Hangi seçeneği sunarlarsa sunsunlar, belki Litvanya için uygun olur” ifadelerini kullandı.

16 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky yeni bir seferberlik yasasını imzaladı. Bundan kısa bir süre sonra Ukrayna hükümeti, yurtdışında askerlik çağındaki Ukraynalıların ülke dışında iç ve uluslararası pasaport almasını yasaklayan bir kararı kabul etti.
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