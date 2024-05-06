Türk futbolcuların Avrupa'daki zaferleri: Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Arda Güler

Geçen sezon Fenerbahçe ile kazandığı Türkiye Kupası ile birlikte Arda, 328 güne 3 başarı sığdırmış oldu.





Türk futbolunu Avrupa’da temsil eden oyuncular, başarılı bir sezon geçiriyor.Milan’da 4 sezonu kupasız geçiren Hakan Çalhanoğlu, kaptanlığını yaptığı İnter ile 3 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası zaferlerine, Serie A şampiyonluğunu ekledi.İngiltere Championship’te Leicester City, ligin bitimine 2 hafta kala Premier Lig’e yükselmeyi garantilerken Yunus Akgün; kariyerindeki 5. şampiyonluğu ve 7. kupayı kazandı.Son güzel haber İspanya’dan geldi. La Liga’nın 34. haftasında Cadiz’i evinde 3-0 yenen Real Madrid, bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan ederken Arda Güler de eflatun-beyazlı formayı giydiği ilk sezonda çifte başarı elde etti.Şampiyon Kulüpler (6) ve Şampiyonlar Ligi’nin (8) en başarılı kulübü olan Real Madrid, bu sezon da zafere ulaşıp rekorunu geliştirirse; Arda Güler, en büyük kupayı kaldıran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.Daha önce Yıldıray Baştürk (Leverkusen / 2002), Hamit Altıntop (2010 / Bayern), Nuri Şahin (Dortmund / 2014) ve Hakan Çalhanoğlu (İnter / 2023) Kupa 1’de final görmüştü.