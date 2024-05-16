Terim'e büyük tepki: 'Teknik direktör taklidi yapıyor'

Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 yenilerek üst üste 3. yenilgisini alıp şampiyonluğa veda ettiği maçın ardından taraftarlar tepki gösterdi.







Panathinaikoslu taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına eleştirilerini yazdı.





Yunan basınından Sportdog'un derlediği Panathinaikoslu taraftarların tepkileri şöyle:





- Futbol takımının yok oluşuna şükürler olsun, şimdi basketbola geçiyoruz.





- Çaba yok, mücadele yok, anlamsız top kaptırmalar var.





- Ivan Jovanovic teknik direktördü, Fatih Terim teknik direktör taklidi yapıyor.





- Sadece Bernard'a büyük bir saygı duyuyorum. Başkan, teknik direktör ve Ioannidis dışındaki diğer oyunculara söylenecek söz yok.





- Dünyada bir ilk. 1. sıradaki takım teknik direktör değiştirip sezonu 4. bitiriyor.







- Emekli olmuş Fatih Terim'i hemen evine gönderin. Son maçları kurtarmak için başka biri gelsin.





- En baştan en sona hepsi utansın. Takım içerisindeki tek karakterli insan Jeremejeff.





- Hala aynı palyaço teknik direktörümüz mü var.





- Utanç! Koca bir yılı ve Ivan Jovanovic'in 2.5 yıllık emeğini çöpe attınız. Takımı bir akrep haline getiren ve her rakibe düşman kesilen bir simyacı ile...





- Teknik direktör değişikliği muhteşem oldu. Hangi sirk size ilham verdi?





"TERİM İLE YOLLAR AYRILACAK"

Yunan basınında Sport24, Panathinaikos'un sezon sonunda Fatih Terim ile yollarını kesin olarak ayıracağını duyurdu.





Ayrıca, kısa süre içerisinde yapılacak toplantı sonrası Terim'in son 2 lig maçı ve kupa finaline dahi çıkamayabileceği belirtildi.







