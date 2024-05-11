Hasan Arat'tan, Dursun Özbek'e Murat Kurum göndermesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in açıklamalarına sert bir yanıt verdi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir organizasyonda "Biz, TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın." ifadelerini kullanmıştı.



Fenerbahçe Kulübü'nün ardından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da bu sözlere tepki gösterdi.



Siyah beyazlıların, Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Arat, "Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını yanağını okşamıştır. Kendi yanağını okşatmamıştır." diyerek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, AKP'nin eski İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile çekilen fotoğrafına gönderme yaptı.



Özbek, seçim döneminde Galatasaray Kulübü'nü ziyaret eden Murat Kurum için "İstanbul için bir şans" yorumunda bulunmuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.



İşte Hasan Arat'ın açıklamaları:



Biz burada çalışırken bazı haddini aşan açıklamalar olmuştur. Beşiktaş JK hayır hasenat işlerinde tavsiye verebileceğiniz en son kulüptür.



Benim camiam daha ilk günden yola çıkmış, yardımlarını yüklemiş, çadırlarını kurmuş, çorba ısıtmış, gece evleri beklemiş, her türlü fedakarlığı bizim evlatlarımız yapmıştır.



Kalkıp da haddini bilmeden Beşiktaş’a dilini uzatanlar, çok ağır taşın altında kalırlar, dikkat etsinler.



Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını yanağını okşamıştır. Kendi yanağını okşatmamıştır.