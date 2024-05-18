Beşiktaş, Hatayspor'u geçemedi: 2-2

Sarı kartlar: Dk. 44 Pedro, Dk. 45+2 Mendes, Dk. 90+10 Cemali Sertel (Hatayspor), Dk. 74 Masuaku, Dk. 74 Aboubakar, Dk. 76 Muçi, Dk. 90+3 Salih Uçan, Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+8 Gedson Fernandes (Beşiktaş)





Sözcü'de yer alan habere göre Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.Hatayspor 26. dakikada Massanga'nın golüyle 1-0 öne geçerken konuk takım zorlu deplasmanında ilk yarıyı üstün tamamladı. Devrede oyuna giren Gedson Fernandes 50. dakikada şık golle maça dengeyi getirdi: 1-1. Bu gole Hatayspor 5 dakika sonra Dele-Bashiru ile cevap verip yeniden öne geçti.90+7'de ise Beşiktaş penaltı kazandı. Kamil Ahmet'in Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından VAR odası hakemi kenara çağırıp pozisyonu izlemesini önerdi. Beşiktaş'ta kazanılan penaltıyı Aboubakar filelere gönderip maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.Bu sonucun ardından 5. sıradaki Beşiktaş 56 puana yükselirken, küme düşme hattında 17. sırada bulunan Hatayspor da son haftaya 38 puanla girecek.Ligin son haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Hatayspor da ligdeki kader maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Stat: TüpraşHakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan YemişkenBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Al-Musrati (Dk. 64 Muçi), Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Salih Uçan), Oxlade-Chamberlain (Dk. 46 Gedson Fernandes), Rashica (Dk. 84 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Semih Kılıçsoy (Dk. 71 Aboubakar), Cenk TosunAtakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Pedro (Dk. 72 Hodzic), Boudjemaa (Dk. 52 Görkem Sağlam), Bashiru, Mendes (Dk. 80 Kerim Alıcı), Strandberg (Dk. 72 Dadashov)Goller: Dk. 27 Massanga, Dk. 55 Bashiru (Atakaş Hatayspor), Dk. 50 Gedson Fernandes, Dk. 90+7 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.33. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Ege Tıknaz'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı.İlk yarı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un pasında topla buluşan Gedson Fernandes, Massanga'yı çalımladıktan sonra kaleyi düşündü. Portekizli oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.55. dakikada Atakaş Hatayspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı ve Hatayspor skorda yeniden üstünlük sağladı: 1-2.83. dakikada Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un altıpasın içinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.90. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan seken topa altıpasın içinde Tayyip Talha'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.90+5. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Salih Uçan'a müdahalesinin ardından oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, atağın sonlanmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Aydın, penaltı kararı verdi.90+7. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.