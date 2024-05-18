'Tramvay şoförü olmamı istediler öğretmen oldum'









Türkiye’de göçe zorlanan ve yeni dünyalarda yeni başlangıçlar yapan insanların hayata tutunma ve başarı hikayelerinin anlatıldığı Tutunanlar dizisinin 20. bölümü yayına girdi.

Özellikle 15 Temmuz sonrası baskı ve zulümden dolayı Türkiye’den göç etmek zorunda kalanların hayatlarının anlatıldığı Tutunanlar dizisinin 20. bölümünün konuğu KHK ile işinden çıkarılan öğretmen Yavuz Dönmez oldu. Yaşadığı zorluklar neticesinde ülkesini terk etmek zorunda kalan Dönmez’in gittiği ülkede hayata tutunma çabası ve başarı hikayesinin anlatıldığı Tutunanlar dizisinin 20. bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.